19 апреля министры иностранных дел ЕС на видеоконференции обсудят вопрос Грузии
19 апреля министры иностранных дел ЕС проведут неформальную видеоконференцию, во время которой обсудят вопрос Грузии, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
Соответствующую информацию распространяет пресс-служба Совета ЕС.
Как отмечается в пресс-релизе, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель проинформирует министров иностранных дел ЕС по текущим вопросам, обсудит последние события и запланированные мероприятия. Видеоконференция будет посвящена последним событиям в Грузии, Индии, Мьянме, Мозамбике, а также переговорам по ядерной программе Ирана.
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