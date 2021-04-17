В Грузии начнут вакцинацию от COVID-19 китайским препаратом Sinopharm

С 27 апреля в Грузии начнется регистрация на вакцинацию от коронавируса препаратом китайской фармацевтической корпорации Sinopharm. Об этом на пресс-конференции заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«Регистрация откроется с 27 апреля. В начале мая, после окончания пасхальных праздников, начнется администрирование вакцины в подобранных учреждениях», — заявила Габуния.

По ее словам, до конца следующей недели Минздрав, Центр по контролю заболеваний и группы экспертов завершат работу над протоколами и рекомендациями, связанными с внедрением вакцины Sinopharm.

Как указала Габуния, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обсудит вопрос об авторизации китайского препарата до конца текущего месяца. В Минздраве считают, что с учетом нынешней эпидемиологической ситуации и ограничения на использование вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет, целесообразно начать применение вакцины Sinopharm, не дожидаясь одобрения ВОЗ.

«На сегодняшний день вакцина Sinopharm признана в 35 странах, сделано до 200 миллионов доз. Вакцинация Sinopharm идет достаточно эффективно и с минимальными побочными эффектами», — указала Габуния.

Грузия получила 100 тысяч доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm 3 апреля.

Вакцинация в Грузии началась 15 марта. Привиться могут медицинские работники, лица старше 55 лет, пациенты на диализе или с пересаженными органами. До сих пор для граждан доступны были две вакцины от COVID-19 – AstraZeneca и Pfizer.

Тем не менее, все дозы Pfizer, прибывшие в Грузию, уже распределены. Одновременно 8 апреля Минздрав Грузии объявил, что вакцину AstraZeneca будут использовать только для граждан старше 55 лет. Решение было принято после того, как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) потребовало включить образование тромбов в список редких побочных эффектов вакцины британско-шведской компании.