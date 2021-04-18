В Грузии выявлено 818 новых случаев коронавируса, выздоровели 783 пациента

В Грузии за сутки выявлено 818 новых случаев коронавируса, выздоровели 783 пациента, умерли 14 инфицированных. Информация об этом, как передает Trend со ссылкой на 1tv.ge, недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge.

За последние 24 часа в стране проведено 18 822 теста на коронавирус, в том числе 10 197 с экспресс-теста на антигены и 8 625 ПЦР-теста.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: за день — 4,35 процента, за последние 14 дней — 2,98 процента, за семь дней — 3,41 процента.

Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 295 358 случаев заражения коронавирусом, из которых 280 915 человек выздоровели и 3 939 умерли.

Всего в стране вакцинированы 29 184 человека.

В карантинном режиме находятся 310 человек, в стационарах — 2 982 , в клинических гостиницах — 439 человек.

По состоянию на 17 апреля в Грузии выявлено 1 219 новых случаев коронавируса, выздоровел 301 пациент.