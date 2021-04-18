В Грузии выявлено 818 новых случаев коронавируса, выздоровели 783 пациента
В Грузии за сутки выявлено 818 новых случаев коронавируса, выздоровели 783 пациента, умерли 14 инфицированных. Информация об этом, как передает Trend со ссылкой на 1tv.ge, недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране проведено 18 822 теста на коронавирус, в том числе 10 197 с экспресс-теста на антигены и 8 625 ПЦР-теста.
Показатели выявления коронавируса в стране составляют: за день — 4,35 процента, за последние 14 дней — 2,98 процента, за семь дней — 3,41 процента.
Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 295 358 случаев заражения коронавирусом, из которых 280 915 человек выздоровели и 3 939 умерли.
Всего в стране вакцинированы 29 184 человека.
В карантинном режиме находятся 310 человек, в стационарах — 2 982 , в клинических гостиницах — 439 человек.
По состоянию на 17 апреля в Грузии выявлено 1 219 новых случаев коронавируса, выздоровел 301 пациент.