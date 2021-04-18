Ужесточается контроль за вырубкой самшита в Грузии

В преддверии Вербного Воскресенья Минсельхоз Грузии ужесточает контроль за вырубкой колхидского самшита. Всем нарушителям грозят крупные штрафы, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Вход Господень в Иерусалим или Вербное Воскресенье в этом году празднуют 28 марта. В этот день в церквях Грузии освящают ветки вербы, а также самшита. На грузинском языке самшит называется «бза», а последнее воскресенье перед праздником Пасхи – «Бзоба».

Национальное агентство лесного хозяйства напоминает, что срезание, выкорчевывание куста или повреждение веток самшита – это наказуемые деяния.

Размер штрафных санкций колеблется от 500 лари (более 145 долларов) до 1 тысячи лари (более 290 долларов). В том случае, если нанесенный дикой природе ущерб превысит 1 тысячу лари, против нарушителя будет возбуждено уголовное дело.

«Самшит может быть добыт только из частных рассадников и питомников на основании соответствующего разрешения на выращивание, выданного местным органом самоуправления», — говорится в заявлении агентства, которое приводит Первый канал.

Колхидский самшит занесен в Красную книгу. В течение нескольких лет этому виду в Грузии грозило вымирание. Причина – распространение паразита самшитовой огневки (Cydalima perspectalis), а также патогенного грибка (Cylindrocladium Buxicola), который приводит к высыханию растения.

Чтобы справиться с этим вызовом, Национальное лесное агентство с 2016 года проводит комплексные мероприятия в природных рощах колхидского самшита, включая опрыскивания.