Американские инвесторы вложат полмиллиона долларов в грузинские стартапы

Американские инвесторы создали фонд размером в полмиллиона долларов для финансирования грузинских стартапов. Информацию распространяет Агентство инноваций и технологий Грузии (GITA), передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Создание фонда предусмотрено меморандумом, оформленным между GITA и организацией Tech Friends of Georgia.

«В рамках меморандума о взаимопонимании на основе особого принципа отбора GITA определит стартапы с глобальным потенциалом, в которые TECH Friends of Georgia вложит 500 тысяч долларов», — сообщили в агентстве.

Главная цель меморандума – это развитие стартап-экосистемы Грузии, а также углубление сотрудничества со стартап-рынком Калифорнии. Подписавшиеся стороны обязались организовать различные мероприятия в сфере инноваций и технологий, чтобы предоставить грузинским стартаперам доступ к информации и финансам.

Документ был подписан в рамках онлайн-встречи, на которой с докладами выступили министр экономики Натия Турнава и сенатор США от штата Миннесота с 2003 по 2009 год Норм Коулман.

Как указала Турнава, TECH Friends of Georgia учрежден четырьмя американскими инвесторами из Кремниевой долине. Министр подчеркнула важность данного проекта в период пандемии. Она также сообщила, что к отбору грузинских стартапов, с которыми будут работать американские венчурные фонды, подключатся «лучшие специалисты» из Кремниевой долины. Турнава уверена, что это поможет местным компаниям выйти на мировой рынок.