В Грузии задействован портал предварительной регистрации на вакцинацию

Министерство здравоохранения и социальной защиты Грузии создало портал предварительной регистрации для вакцинации, целью которого является определение количества людей, желающих пройти вакцинацию, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По информации пресс-службы министерства, с помощью данного сайта гражданин может пройти предварительную регистрацию для прививки и выбрать желаемую вакцину. Для регистрации необходимо заполнить регистрационную форму.

«Граждане должны учитывать, что они могут выбрать максимум три предпочтительные вакцины из списка вакцин. После выбора трех вакцин, система больше не позволит выбрать дополнительно четвертую вакцину, хотя гражданин может изменить вакцину до «согласия». После этого необходимо заполнить личную информацию», — говорится в сообщении Минздрава.

По информации ведомства, предварительная запись на вакцинацию доступна гражданам старше 18 лет.

Адрес портала предварительной регистрации для вакцинации: https://www.moh.gov.ge/covid-chart/register/welcome