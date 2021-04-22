Китай, Турция и Россия – крупнейшие торговые партнеры Грузии

В январе-марте 2021 года доля десяти крупнейших стран-экспортеров в общем объеме экспорта Грузии составила 76,7 %. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузи, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Первое место в тройке лидеров экспорта занимает Китай с 109,8 млн. долларами. На втором месте Россия — 109,5 миллиона. На третьем — Азербайджан — 104,6 млн. долларов.

При этом, по предварительным данным, в январе-марте доля десяти крупнейших стран-партнеров по импорту в общем импорте Грузии составила 71,5%.

В первую тройку крупнейших стран-импортеров Грузии входят: Турция — 343,3 млн. долларов, Россия — 220,4 млн. долларов и Китай — 182,8 млн. долларов.

Согласно официальной статистике, в январе-марте 2021 года доля десяти крупнейших торговых партнеров в общем внешнеторговом обороте Грузии составила 72,2 %.

Крупнейшие торговые партнеры Грузии: Турция — 419,0 млн. долларов, Россия — 329,8 млн. долларов и Китай — 292,6 млн. долларов.