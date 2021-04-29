ЕИБ выделит Грузии более 100 миллионов евро на модернизацию трассы Восток-Запад

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) даст правительству Грузии кредит в размере 106,7 миллионов евро на реконструкцию скоростной автомагистрали Восток-Запад. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба министерства регионального развития и инфраструктуры страны.

Строительство и модернизация скоростной автомагистрали Восток-Запад – один из важнейших проектов, реализуемых в стране. На сегодняшний день инвестиции ЕИБ в "проект века" составляют 250 миллионов евро.

С помощью нового кредита Банка будут отремонтированы два участка: 30-километровая дорога Алгети-Садахло и 32-километровая дорога Рустави-Красный мост.

После завершения работ будет создана современная и безопасная дорога, соединяющая c Арменией. По этой дороге будет осуществляться перевозка пассажиров и грузов.

Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти, откуда маршрут продолжается до турецкой границы. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.

Общий объем инвестиций Европейского инвестиционного банка в развитие дорожной инфраструктуры Грузии составляет до миллиарда евро, что составляет половину капитальных вложений, сделанных этим международным финансовым институтом в стране.

Кредит, предоставленный ЕИБ, является частью программы, предусматривающей совместное финансирование в размере 1,5 миллиарда евро от следующих международных финансовых институтов: ЕИБ, Всемирного банка, Японского агентства международного сотрудничества и Азиатского Банк Развития.

Правительство Грузии является участником программы, и модернизация транспортной инфраструктуры страны является заявленной целью этой инициативы.

С момента своего присутствия в Грузии в 2007 году Европейский инвестиционный банк инвестировал почти 2 миллиона евро в 23 проекта в области инфраструктуры страны, частного сектора и борьбы с изменением климата.

Только в 2020 году Группа Европейского инвестиционного банка вложила 70 миллионов евро в борьбу с новым коронавирусом для поддержки малых и средних предприятий в Грузии и выделила 100 миллионов евро на нужды системы здравоохранения страны.