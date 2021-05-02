В Грузии выявлено 988 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.

За последние 24 часа в стране выздоровели 1595 человек. За последние сутки от коронавируса умер 21 пациент.

За последние 24 часа в стране было проведено 13 752 теста, в том числе 5 904 — с экспресс-тестом на антигены и 7 848 с — ПЦР-тестом.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 7,18%, за последние 14 дней — 4,99%, за последние 7 дней — 5,47%.

Всего в Грузии выявлено 312 445 случаев заражения коронавирусом, из которых 293 052 выздоровели и 4 151 человек умер.

91 находится в режиме карантина, 4 040 человек — под наблюдением в стационаре, 800 человек — в ковид-гостинице.

При этом 1 мая в Грузии было выявлено 1147 новых случаев коронавируса, выздоровели 690 пациентов.