Число посетивших Грузию иностранцев в апреле выросло в 2,5 раза

Иностранцы в апреле 2021 года совершили в Грузию 82,5 тысячи визитов, что на 140,4% больше по сравнению с апрелем 2020 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на сайте Национальной администрации туризма страны.

Больше всего международных визитеров в апреле 2021 года в Грузию приехали из Турции, Израиля и России.

По данным Администрации, за первые четыре месяца 2021 года в Грузию было осуществлено всего 212,7 тысячи визитов международных путешественников, что на 81,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Границы Грузии из-за пандемии остаются частично закрытыми с марта 2020 года. В марте этого года власти Грузии открыли воздушные границы и увеличили список стран, граждане которых могут посещать страну без обязательного длительного карантина.

Туристический сектор, в котором занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии коронавируса, поэтому помощь этой сфере и отраслям, связанным с туризмом, является приоритетом правительства Грузии. Помогать попавшему в трудное положение туристическому сектору власти Грузии начали с первых дней пандемии, – разработали антикризисный пакет, который осуществлялся в 2020 году в несколько этапов.

Для более 6 тысяч компаний, связанных с туризмом, до 1 ноября были отсрочены выплаты налога на имущество и подоходного налога за четыре месяца. Кроме того, 2,2 тысячи гостиниц вместимостью до 50 номеров получили субсидирование 80% банковского кредита в течение 6 месяцев. Также компании получили возможность реструктуризации своих кредитов.

Пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии. Доходы в 2020 году от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.