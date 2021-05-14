Интернет в Грузии станет более доступным

Власти Грузии приступили к осуществлению проекта интернетизации регионов, в рамках которого примерно полмиллиона жителей страны получат доступ к Сети. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер Ираклий Гарибашвили.

В пятницу глава грузинского правительства посетил одну из школ в регионе Гурия, где состоялась презентация проекта всеобщей интернетизации страны. По официальным данным Национальной комиссии по коммуникации, Гурия - один из самых неинтернетизированных регионов в стране, доступ к Сети здесь есть только у 28% жителей региона.

Правительство Грузии при сотрудничестве со Всемирным банком разработало проект под названием Log in Georgia, в рамках которого обеспечит доступ жителей регионов страны к интернет-сети.

"Проект всеобщей интернетизации в стране мы начали c Гурии, с муниципалитета Озургети. С осуществлением этой программы 49 населенных пунктов, до 29 тысяч наших граждан получили возможность пользоваться такими программами и сервисами, как электронное образование, электронное правление, электронная коммерция и так далее", - заявил Гарибашвили.

По его словам, проект будет осуществлен во всех регионах страны.

"Сейчас проект продолжится в Кобелутском районе и через несколько лет охватит около тысячи населенных пунктов, в том числе и высокогорные села. С этим проектом интернет станет доступным примерно для полумиллиона человек", - заявили Гарибашвили.

О деталях проекта рассказала министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

"Доступ к обновленным сервисам и инфраструктуре будет у полумиллиона человек. Это тысяча населенных пунктов, в том числе и 140-километровая сеть в районе Озургети, 49 населенных пунктов и примерно 29 тысяч человек, которые уже могут пользоваться этим благом", - заявила Турнава.

Завершение проекта планируется в 2025 году. Проект осуществляется при финансировании Всемирного банка.