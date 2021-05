Грузия участвует в международной туристической выставке в Дубае

Национальное администрация туризма Минэкономики Грузии принимает участие в Международной туристической выставке ATM Dubai в Объединенных Арабских Эмиратах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вместе с Национальной администрацией туризма на выставке представлены Департамент туризма и курортов Аджарии и туристические компании: WST Georgia, Guide of Georgia, Georgian Holidays, Voyager, Travel to Georgia 2010, Arrival DMC и гостиница The Biltmore.

«Национальная администрация туризма проводит презентации, рабочие встречи с ведущими туристическими компаниями стран Персидского залива.

Объединенные Арабские Эмираты — целевой туристический рынок для Грузии. Участие Национальной администрации туризма Грузии в выставке в Дубае содействует позиционированию страны в качестве привлекательного и безопасного туристического направления. Представители частного сектора смогут установить новые контакты и предложить туристические пакеты туроператорам на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении Национальной администрации по туризму.