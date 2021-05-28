Назначен регулярный авиарейс Афины-Тбилиси-Афины

Греческая авиакомпания Aegean Airlines приступает к выполнению регулярных рейсов в направлении Тбилиси, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии, которое уже выдало соответствующее разрешение.

Авиарейсы по маршруту Афины-Тбилиси-Афины будут выполняться с 3 июня, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Сначала рейс будет осуществляться раз в неделю, но в течение летнего навигационного сезона (до 29 октября) количество полетов увеличится до трех в неделю.

Так, с 3 июня до 29 октября рейсы будут выполняться по пятницам, с 4 июля до 29 октября добавится еще один рейс – в воскресенье, а с 21 июля самолет между Афинами и Тбилиси будет летать уже трижды в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям.

Авиакомпания Aegean Airlines оперирует на грузинском авиационном рынке с 2012 года.