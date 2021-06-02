Премьер-министр Украины 2-4 июня посетит Грузию с официальным визитом

2-4 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Грузию с официальным визитом, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По информации пресс-службы премьер-министра Грузии, официальная церемония встречи состоится 3 июня в Администрации правительства Грузии. Украинского коллегу примет премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Запланирована личная встреча премьер-министров, после которой переговоры продолжатся в расширенном формате. Ираклий Гарибашвили и Денис Шмыгаль сделают заявления для медиа.

В рамках официального визита в Грузию, премьер-министр Украины встретится с председателем парламента Грузии Кахой Кучава, а также с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

Денис Шмыгаль вместе с членами делегации почтит память героев, погибших за единство Грузии, и возложит венок к мемориалу на площади Героев.