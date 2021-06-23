Президент Грузии начинает официальный визит на Украину

Президент Грузии Саломе Зурабишвили начинает официальный визит на Украину. Это первый визит высокого уровня после нормализации отношений между двумя странами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава грузинского государства со вторника находится в Киеве, однако официальные переговоры начнутся в среду.

В повестке дня: обсуждение перспектив улучшения двусторонних отношений на встречах президентом Украины Владимиром Зеленским как наедине, так и в расширенном формате, встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем и со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым. В состав грузинской делегации входят представители администрации президента, законодательной и исполнительной властей.