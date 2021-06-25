В Грузии названа дата выборов в органы местного самоуправления
БАКУ /Trend/ - Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут второго октября.
Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Дата выборов в органы местного самоуправления определяется на законодательном уровне, так же как и в случае с парламентскими выборами.
Согласно Избирательному кодексу Грузии, следующие выборы в сакребуло (городские собрания) и органы самоуправления городов и общин должны пройти в первую субботу октября, которая в этом году выпадет на 2-е число.
Дата выборов в органы местного самоуправления была озвучена на заседании грузинского парламента представителями оппозиции в рамках рабочей группы, согласованной с «Грузинской мечтой».
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Начался очередной судебный процесс по делу в отношении 14 армян, совершивших провокационно-террористические действия в Азербайджане (ФОТО)
Новые запасы газа Турции на Черном море гарантируют ее энергетическую самообеспеченность - Rystad Energy
KazAID и USAID подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере официальной помощи развитию
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО)
Если не соблюдать правила в связи с COVID-19, то карантин в Азербайджане может быть вновь ужесточен - депутат