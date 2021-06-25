В Грузии названа дата выборов в органы местного самоуправления

БАКУ /Trend/ - Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут второго октября.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Дата выборов в органы местного самоуправления определяется на законодательном уровне, так же как и в случае с парламентскими выборами.

Согласно Избирательному кодексу Грузии, следующие выборы в сакребуло (городские собрания) и органы самоуправления городов и общин должны пройти в первую субботу октября, которая в этом году выпадет на 2-е число.

Дата выборов в органы местного самоуправления была озвучена на заседании грузинского парламента представителями оппозиции в рамках рабочей группы, согласованной с «Грузинской мечтой».

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)