БАКУ /Trend/ - В Грузии выявлены 352 новых случая коронавируса, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране от коронавируса выздоровели 808 человек, скончались - девять.

За это период в стране были проведены 14 074 теста в связи с коронавирусом, в том числе 6 102 — экспресс-тест на антитела и 7 972 — ПЦР-тест.

Показатели по положительным тестам на коронавирус в стране составляют: ежедневный — 2,5 процента, за последние 14 дней — 2,47 процента, за последние 7 дней — 2,34 процента.

Всего в Грузии были выявлены 363 874 случая заражения коронавирусом. 350 466 человек вылечились от этого заболевания, 5 275 - умерли.

Всего в стране вакцинированы от коронавируса 254 737 человек, ежедневно вакцинируются 604 человека.

На карантине находятся 40 человек, в стационаре под наблюдением — 2 602 человека, в ковид-гостинице — 598 человек.

27 июня в Грузии были выявлены 585 новых случаев коронавируса, 953 пациента выздоровели.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)