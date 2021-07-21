В Грузии вакцина Pfizer будет доступна с 16 лет
В Грузии вакцина Pfizer будет доступна с 16 лет.
Как передает Trend со ссылкой на 1TV, соответствующее изменение министр здравоохранения Грузии внесла в указ «Об утверждении правила проведения иммунизации от Covid-19».
В частности, в Грузии прививки вакциной Pfizer будут делать лицам в возрасте от 16 лет и старше. Курс вакцинации состоит из двух инъекций, вторую дозу необходимо ввести через 21 день после первой.
Примечательно, что всего две вакцины в мире — Pfizer и Moderna произведены по технологии mRNA.
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