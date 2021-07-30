В Грузии вступила в силу конвенция об избежании двойного налогообложения, подписанная с Японией

В Грузии вступил в силу обновленный текст конвенции «о недопущении двойного налогообложения в отношении доходов и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогообложения» подписанная с Японией, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.



Сообщается, что подписание конвенции «об избежании двойного налогообложения в отношении доходов и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогообложения» является важным событием в отношениях между Грузией и Японией, поскольку новый текст заменил ранее действовавшее между бывшим Советским Союзом и Японией налоговое соглашение 1986 года.



Новая конвенция основывается на международных стандартах, установленных Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD) в типовой налоговой конвенции о доходах и капитале 2017 года и направлена на развитие экономического сотрудничества и привлечение инвестиций между двумя странами.



В настоящее время соглашение об избежании двойного налогообложения действует с 57 странами.