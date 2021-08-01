В Грузии выявлено еще 2654 новых случая коронавируса
За прошедшие сутки в Грузии выявлено 2654 новых случая коронавируса, выздоровели 1319 человек, от коронавируса умерли 33 пациента. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
За 24 часа в стране проведено 31 806 тестов на коронавирус, в том числе 17 708 с экспресс-тестов на антигены и 14 098 ПЦР-тестов.
Показатели выявления коронавируса в стране составляют: суточный - 8,34%, за последние 14 дней - 6,95%, за последние семь дней - 7,57%.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 422 188 случаев заражения коронавирусом, из которых 384 712 инфицированных выздоровели и 5 853 человека скончались.
Всего вакцинировано - 495 381 человек, за сутки привились - 13 792. В больницах находятся 5 881 человек, в клинических гостиницах - 2 038.