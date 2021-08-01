В Грузии выявлено еще 2654 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в Грузии выявлено 2654 новых случая коронавируса, выздоровели 1319 человек, от коронавируса умерли 33 пациента. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

За 24 часа в стране проведено 31 806 тестов на коронавирус, в том числе 17 708 с экспресс-тестов на антигены и 14 098 ПЦР-тестов.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: суточный - 8,34%, за последние 14 дней - 6,95%, за последние семь дней - 7,57%.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 422 188 случаев заражения коронавирусом, из которых 384 712 инфицированных выздоровели и 5 853 человека скончались.

Всего вакцинировано - 495 381 человек, за сутки привились - 13 792. В больницах находятся 5 881 человек, в клинических гостиницах - 2 038.