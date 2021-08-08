Жители Грузии получат гранты на оборудование для альтернативных источников энергии

Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды расширило «Программу развития села», и теперь жители сел Грузии смогут получить новые гранты на оборудование для альтернативных источников энергии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Trend со ссылкой на Новости Грузия.

Финансирует новый компонент Программа развития ООН (ПРООН). Выделенные на первом этапе 700 тысяч долларов предназначены для восьми муниципалитетов, но в последствии программа расширится.

Согласно условиям, на установку и приобретение простого обогревателя и водонагревателя на солнечных батареях жители районов могут получить софинансирование в размере 90% от стоимости – до 1 тысячи лари.

В случае приобретения вакуумного водонагревателя на солнечных батареях софинансирование составит 80% стоимости – всего до 3 тысяч лари.

Кроме того, грант до 8 тысяч лари (70% от стоимости) можно получить на теплоизоляцию дома, а на полную теплоизоляцию здания государство выдаст грант до 12 тысяч лари (60% от общей суммы).

Специалисты полагают, что уже через десять лет Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. Согласно прогнозам, потребление электроэнергии в стране уже к 2030 году достигнет 22 миллиардов киловатт-часов, тогда как сегодня оно находится на уровне 13 миллиардов.

Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы, а также альтернативные источники