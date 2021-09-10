В Грузии выявлено более 2,2 тысячи новых случая заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за минувшие сутки выявили 2 262 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно информации, от этого заболевания за сутки скончались еще 54 человека, общее число умерших от коронавируса составляет 8 089.

Более 36 процентов случаев заражения, зафиксированных в стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 827. В Имерети выявили 335 случаев заражения, Самегрело и Земо Сванети – 222, Кахети – 216, Аджарии – 211, Квемо-Картли – 129, Шида-Картли – 139, Мцхета-Мтианети – 61, Гурии – 59, Самцхе-Джавахети – 35, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 28.

В карантинных пунктах остаются на сегодня 84 человека, а на самоизоляции - более 28,2 тысячи.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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