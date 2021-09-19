Названа потенциальная дата открытия школ в Грузии

В случае увеличения темпов вакцинации в школах, появится возможность продолжить с начала октября учебный процесс в школах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузию.online, заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе.



По его словам, необходима вакцинация учителей, административного персонала и родителей.



«Мы должны сделать все, чтобы соблюдать все те регуляции и рекомендации, которые существуют, чтобы дети вернулись в школы, в классы с октября. Возможность этого есть, так как мы идем к стабилизации эпидемиологической ситуации. Поэтому мы все должны использовать маски, все должны привиться для наших детей, для нашего младшего поколения, чтобы они вернулись к обучению в классах. Прежде всего, должны быть привиты учителя, вспомогательный административный персонал. Также сами родители должны быть привиты, чтобы школы стали безопасными. Мы должны желать этого для наших будущих поколений, потому что образование является первейшим для развития страны», - заявил Гамкрелидзе.