БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Грузии выявлены 2 016 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Trend в среду со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, за сутки выздоровели 2 024 человек, скончались - 43.

В Грузии за последние сутки было сделано 29 798 тестов на коронавирус.

Из 2 016 новых случаев заражения в Тбилиси зафиксировано 708, в Аджарии – 130, в Имерети – 289, в Квемо Картли – 145,в Шида Картли – 103, в Гурии – 63, в Самегрело - Земо Сванети – 188, в Кахети – 301, в Мцхета-Мтианети –37, в Самцхе-Джавахети – 29, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 23.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 600 412 случаев инфицирования коронавирусом, из них выздоровели 567 797 человек, скончались – 8 664.

(Автор: Тамилла Мамедова)