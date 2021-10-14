Президент Грузии призывает население к вакцинации

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призывает население к вакцинации, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Как заявила Зурабишвили после встречи с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебреусом в Женеве, вакцинация необходима каждому, особенно тем, кто работает в секторе здравоохранения и школах.

«Сегодня очень важно напомнить нашим людям отсюда, из Женевы и Всемирной организации здравоохранения, что вакцинация необходима. Пандемия никуда не исчезнет, поэтому лучше принять все необходимые меры и начать с вакцинации», — сказала Зурабишвили.

По ее словам, зарегистрированные сегодня в Грузии 4 212 новых случаев заражения ковидом означают, что пандемия продолжается и статистика может увеличиваться.

«Вакцинация необходима каждому, особенно людям, которые работают в секторе здравоохранения и школах, учителям и другим. Если мы хотим, чтобы дети продолжали ходить в школу и [власти] не были вынуждены вводить новые ограничения, важно, чтобы мы все взяли на себя ответственность. Вакцинация и маски, маски и вакцинация!» — заявила президент Грузии.