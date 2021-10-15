В Грузии за сутки выявлено более 3,2 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлено 3 270 новых случаев заражения коронавирусом, 1 298 человек выздоровели, 26 - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране проведены 38 093 теста на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 652 677, из них 608 861 человек выздоровел, 9 396 - скончались.
В настоящее время 64 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 5 153 - на стационарном лечении.
По состоянию на 15 октября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,8 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 3 843 человека.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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