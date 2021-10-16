Стала известна дата проведения второго тура муниципальных выборов в Грузии

По заявлению спикера Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Натии Иоселиани, окружные избирательные комиссии подытожили выборы 2 октября в соответствии со вступившими в силу итоговыми протоколами участковых избирательных комиссий и решениями всех судебных инстанций, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

В связи с этим Иоселиани провела брифинг, сообщив, что второй тур выборов пройдет в 20 самоуправленческих городах и общинах, а также в 42 местных мажоритарных округах.

«Во второй тур выборов по мажоритарной системе, вышли следующие субъекты – «Досрочные выборы – Единая Грузия – Демократическое движение», «Единое национальное движение», «Лело», «Европейские социалисты», «Гахария – За Грузию», «Свободная Грузия», «Тамаз Мечиаури за единую Грузию», «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», «Зураб – Гирчи Джапаридзе», «Гирчи – Больше свободы» и один независимый депутат, представленный инициативной группой. Представить же кандидатов во втором туре выборов мэров могут следующие кандидаты – «Единое национальное движение», «Гахария – За Грузию», «Тамаз Мечиаури за единую Грузию», «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и один независимый кандидат, представленный независимой группой.

Соответствующее решение о назначении второго тура ЦИК примет на запланированном на сегодня брифинге. Второй тур согласно законодательству пройдет 30 октября», - заявила Натия Иоселиани.