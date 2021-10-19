В Грузии за сутки выявлено более 5,7 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 5 739 новых случаев заражения коронавирусом, 2 082 человека выздоровели, 36 - скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране проведены 56 555 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 670 552, из них 616 937 человек выздоровели, 9 546 - скончались.
В настоящее время 61 человек в стране находится в связи с коронавирусом на карантине, 5 570 - на стационарном лечении.
По состоянию на 19 октября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,9 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 2 203 человека.
(Автор: Марьяна Ахмедова)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Иран не может смириться с утратой контроля над "серой зоной" наркотрафика через Карабах - Олег Кузнецов
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева российскому информационному агентству ТАСС от 19 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Пусть текут воды могучего Днепра, или Как звучат произведения украинских поэтов на азербайджанском (ФОТО)
Глава Управления Администрации Президента Турции поздравил Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости (ФОТО)
Госслужба Азербайджана по вопросам имущества выставит на аукцион свыше 70 объектов государственной собственности
У Украины есть все возможности для восстановления инфраструктуры освобожденных территорий Азербайджана - депутат Верховной Рады
Мы стали свидетелями славной истории, написанной победоносной азербайджанской армией - Багдад Амреев