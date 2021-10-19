В Грузии за сутки выявлено более 5,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 5 739 новых случаев заражения коронавирусом, 2 082 человека выздоровели, 36 - скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране проведены 56 555 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 670 552, из них 616 937 человек выздоровели, 9 546 - скончались.

В настоящее время 61 человек в стране находится в связи с коронавирусом на карантине, 5 570 - на стационарном лечении.

По состоянию на 19 октября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,9 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 2 203 человека.

(Автор: Марьяна Ахмедова)