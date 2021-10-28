В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 4 009 новых случаев заражения коронавирусом, 5 177 человек выздоровели, 45 - скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране проведены 46 107 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 707 290, из них 647 878 человек выздоровели, 9 918 - скончались.
В настоящее время 51 человек в стране находится в связи с коронавирусом на карантине, 6 271 - на стационарном лечении.
По состоянию на 28 октября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,9 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получил 3 951 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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