В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом

Грузия 28 октября 2021 11:06 (UTC+04:00)
В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 4 009 новых случаев заражения коронавирусом, 5 177 человек выздоровели, 45 - скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране проведены 46 107 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 707 290, из них 647 878 человек выздоровели, 9 918 - скончались.

В настоящее время 51 человек в стране находится в связи с коронавирусом на карантине, 6 271 - на стационарном лечении.

По состоянию на 28 октября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,9 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получил 3 951 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)

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