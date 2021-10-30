В Грузии огласили данные по явке избирателей во втором туре муниципальных выборов

БАКУ /Trend/ - По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, по состоянию на 10:00 30 октября, из 2 088 277 зарегистрированных избирателей во втором туре муниципальных выборов проголосовали 154 163, что составляет 7,38 процента от их общего числа.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В первом туре муниципальных выборов этот показатель на 10:00 составлял 7,41 процента.

По данным ЦИК, наиболее активно граждане голосуют в регионе Рача-Лечхуми, где явка составила 9,2 процента.

В Тбилиси проголосовали 7,4 процента избирателей.

Напомним, что сегодня в Грузии проходит второй тур муниципальных выборов. По итогам голосования будут избраны мэры пяти городов и главы 15 муниципалитетов, а также 42 мажоритарных депутата городских советов в 24 избирательных округах.

Отметим, что кандидаты от "Грузинской мечты" одержали победу в первом туре выборов в 44 из 64 муниципалитетов.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)