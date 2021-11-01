В Грузии за сутки выявлено более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 2 141 случай заражения коронавирусом, 5 081 человек выздоровел, 44 - скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране проведены 19 886 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 721 388, из них 665 599 человек выздоровели, 10 089 - скончались.
В настоящее время 33 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 575 - на стационарном лечении.
По состоянию на 1 ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,9 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 1 402 человека.
(Автор: Марьяна Ахмедова)
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