В Грузии за сутки выявлено более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 2 141 случай заражения коронавирусом, 5 081 человек выздоровел, 44 - скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране проведены 19 886 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 721 388, из них 665 599 человек выздоровели, 10 089 - скончались.

В настоящее время 33 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 575 - на стационарном лечении.

По состоянию на 1 ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,9 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 1 402 человека.

(Автор: Марьяна Ахмедова)