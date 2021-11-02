В Грузии за сутки выявлено более 5,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 5 553 новых случая заражения коронавирусом, 4 223 человека выздоровели, 47 - скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране проведен 48 901 тест на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 726 941, из них 669 822 человека выздоровели, 10 136 - скончались.
В настоящее время 33 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 493 - на стационарном лечении.
По состоянию на второе ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,9 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 3 369 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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