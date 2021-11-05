TBC Capital оценил риски замедления роста экономики Грузии

БАКУ /Trend/ - Рост уровня инфицирования коронавирусом в Грузии, невысокие темпы вакцинации от COVID-19 и неопределенность, связанная с выборами, создают риски замедления экономического роста.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на еженедельный обзор грузинского банка TBC Capital.

По данным обзора, в сентябре 2021 года ВВП Грузии вырос на 6,9 процента по сравнению с сентябрем прошлого года и на 6,2 процента - по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Хотя годовые темпы роста экономики Грузии снизились, темпы ее восстановления оставались высокими, отмечается в обзоре.

"Негативные последствия пандемии коронавируса по-прежнему компенсируются восстановлением турпотока, особенно после некоторого увеличения доходов от туризма в сентябре по сравнению с августом, на котором негативно сказался рост уровня заражения COVID-19", - говорится в обзоре.

Активное кредитование также способствовало экономическому росту, отмечается в обзоре.

В соответствии с базовым сценарием, экономический рост в Грузии по итогам 2021 года, по-видимому, примерно на один процент превысит показатель предыдущего сценария - 10,5 процента, говорится в обзоре.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)