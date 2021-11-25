Увеличился объем денежных переводов из Грузии в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Объем денежных переводов из Грузии в Азербайджан с января по октябрь 2021 года составил 16,2 миллиона долларов, что на 23,6 процента больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года (13,1 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный банк Грузии.

В октябре текущего года из Грузии в Азербайджан были переведены 1,8 миллиона долларов, что на 5,8 процента больше, чем в сентябре 2021 года (1,7 миллиона долларов), а также на 20 процентов больше, чем в октябре 2020 года (1,5 миллиона долларов).

Тем самым Азербайджан занял 4-е место среди стран с наибольшим объемом денежных переводов из Грузии с января по октябрь 2021 года.

Общий объем денежных переводов из Грузии с января по октябрь 2021 года составил 251,7 миллиона долларов, что на 25,6 процента больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года (200,3 миллиона долларов).

Между тем объем денежных переводов в Грузию с января по октябрь 2021 года составил 1,9 миллиарда долларов по сравнению с 1,8 миллиарда долларов за аналогичный период 2020 года.

(Автор: Марьяна Ахмедова)