ЕБРР поддержит Грузию в привлечении зарубежных инвестиций

БАКУ /Trend/ - Грузинские власти и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили перспективы привлечения прямых иностранных инвестиций в Грузию. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу администрации грузинского правительства.

Этот вопрос обсуждался на очередном заседании Совета инвесторов под председательством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

В заседании также приняли участие посол Великобритании в Тбилиси Марк Клейтон, секретарь Совета инвесторов Георгий Черкезишвили и региональный директор ЕБРР по Кавказу Катарина Бьорлин Хансен.

Стороны обсудили инвестиционный климат в Грузии, влияние пандемии коронавируса на экономику, процесс вакцинации и шаги, которые необходимо предпринять для привлечения прямых иностранных инвестиций.

Черкезишвили рассказал о деятельности Совета инвесторов и выполнении решений, принятых на предыдущем заседании.

На встрече также обсуждались вопросы привлечения прямых иностранных инвестиций в сектор возобновляемой энергетики, перспективы инвестиций в сельскохозяйственный сектор, создание новых финансовых инструментов для расширения доступа к финансированию, проблемы, стоящие перед строительным сектором, реформа государственных предприятий, а также вопросы, связанные с фармацевтической промышленностью.

"Сегодняшняя встреча охватила практически все сферы экономики и инвестиционную ситуацию в различных сферах. Планы действий составлены, и в ближайшие дни мы продолжим работу в формате рабочих групп”, - сказал секретарь Совета инвесторов.

"Мы также обсудили выпуск обеспеченных облигаций в Грузии. Это предусматривает новый законопроект, который будет принят в скором времени, что способствует привлечению финансовых средств в страну”, - сказала Катарина Бьорлин Хансен.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)