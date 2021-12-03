Грузия вошла в Исполнительный совет Всемирной туристической организации ООН

БАКУ /Trend/ - Грузия вошла в состав Исполнительного совета Всемирной туристической организации ООН, и это очень важный день для грузинского туризма. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава после сессии генассамблеи организации в Мадриде, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По словам министра, это очень почетно для Грузии, так как в состав Всемирной туристической организации ООН входят около 200 стран, но только 35 из них являются членами Исполнительного совета.

"Грузия, избранная в Исполнительный совет организации сроком на четыре года, сможет оказать определенное положительное влияние на развитие глобального туризма и его восстановление в период пандемии COVID-19", - сказала Турнава.

Исполнительный совет обеспечивает эффективную работу Всемирной туристической организации ООН и обсуждает ключевые вопросы политики индустрии путешествий и туризма в глобальной повестке дня.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)