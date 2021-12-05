Регулярные контейнерные поезда начали ходить из Китая в Грузию

Из города Уве в китайской провинции Ганьсу в Грузию отправился первый регулярный контейнерный поезд. Пункт назначения - Тбилиси, куда состав прибудет через 10-12 дней. Как передает Trend со ссылкой на 1TV, информацию распространил МИД Грузии.

Сообщается, что указанные железнодорожные контейнерные перевозки будут регулярными как в направлении Грузии, так и в другие страны Европы.

В церемонии отправления первого состава принял участие чрезвычайный и полномочный посол Грузии в КНР Арчил Каландия. Дипломат подчеркнул стратегическую важность проекта, который будет способствовать развитию Транскаспийского международного транспортного коридора и позиционированию Грузии как регионального торгового, транспортного и логистического узла.

В свою очередь, вице-губернатор провинции Ганьсу отметил растущую роль Грузии в глобальной инициативе властей КНР "Один пояс, один путь", чему способствует реализация аналогичных проектов.