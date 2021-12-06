В Грузии за сутки выявлено около 2 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 1 778 новых случаев заражения коронавирусом, 3 234 человека выздоровели, 63 - скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране проведены 25 855 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 867 071, при этом 809 830 человек выздоровели, 12 407 - скончались.
В настоящее время 36 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 455 - на стационарном лечении.
По состоянию на шестое декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,2 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 2 674 человека.
(Автор: Марьяна Ахмедова)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Госорганам Казахстана необходимо сотрудничать с частным сектором для развития устойчивого финансирования - МФЦА
Лента новостей
В промпарках на освобожденных территориях Азербайджана будут функционировать лишь сферы на основе инновационных технологий – замминистра экономики
Правительство Азербайджана уделяет большое внимание развитию инноваций и технологий - глава ИВ Шамахы
Пропагандируемая США модель демократии является предлогом для оказания давления на другие государства – МИД Китая
В Азербайджане участникам Отечественной войны и семьям шехидов, живущим и работающим на освобожденных территориях, предоставят ряд льгот
Существует ряд направлений для инновационного развития на освобожденных территориях Азербайджана – замминистра экономики
Для привлечения потенциальных инвесторов в Агдамский промпарк завершаются переговоры с 4 предприятиями – Сахиб Алекперов (ФОТО)
Подписанное с Азербайджаном и Туркменистаном газовое соглашение имеет очень большое значение – Президент Ирана
Выражаю признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанное доверие – Мариана Василева
Госорганам Казахстана необходимо сотрудничать с частным сектором для развития устойчивого финансирования - МФЦА
Газовое соглашение между Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном принесет пользу всем сторонам - эксперты