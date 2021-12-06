В Грузии за сутки выявлено около 2 тыс. случаев заражения коронавирусом

Грузия 6 декабря 2021 11:03 (UTC+04:00)
В Грузии за сутки выявлено около 2 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 1 778 новых случаев заражения коронавирусом, 3 234 человека выздоровели, 63 - скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране проведены 25 855 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 867 071, при этом 809 830 человек выздоровели, 12 407 - скончались.

В настоящее время 36 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 455 - на стационарном лечении.

По состоянию на шестое декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,2 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 2 674 человека.

(Автор: Марьяна Ахмедова)

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