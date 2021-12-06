Власти Грузии ожидают рост экономики в 10%

Правительство Грузии обновило прогноз экономического роста и предполагает, что к концу года этот показатель составит 10%, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Сообщивший этот прогноз министр финансов Грузии Лаша Хуцишвли отметил, что власти ожидали двузначный показатель роста.

«Естественно, мы ожидали этого. В октябре экономика Грузии выросла на 6.9%, а в сумме, за 10 месяцев рост составил 10.5%. Соответственно, мы скорректировали бюджетный прогноз и увеличили экономический рост этого года с 9.5% до 10%. В следующем году также ожидается довольно высокий рост — в 6%. А в 2022-25 годах средний экономический рост составит довольно высокий показатель – в пределах 5.5%.

Общий объем экономики в следующем году превысит 65 миллиардов лари, а это значит, что ВВП на душу населения составит более 5 500 долларов, что является значительным ростом в этом направлении», сказал Хуцишвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал ожидаемый рост ВВП до 5,5 тысяч долларов на душу населения «историческим максимумом».

Выступая сегодня на заседании правительства, премьер также отметил, что государственный долг Грузии в 2022 году снизится до 51,1% ВВП с нынешних 60%.

По данным министерства финансов, в 2020 году объем государственного внешнего долга Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов, увеличился на 31,3% и составил более 7,5 миллиарда долларов.

«В 2022 году наш долг сократится с 60%, что составляло внешний долг страны, до 51,1% по отношению к ВВП. Консолидированный бюджет составит 21,8 миллиарда лари. В 2022 году мы планируем рост экономики на 6%», сказал Гарибашвили.

«В этом году у нас был высокий экономический рост. По нашему прогнозу, в конце года у нас будет двузначный экономический рост, что позволит нам увеличить бюджет на 1 млрд 310 млн лари по сравнению с первым одобренным вариантом», отметил премьер.

После спада экономики Грузии в 2020 году на 6%, с апреля 2021 года начался процесс восстановления и уже достиг 10,5%. Это отражается практически на всех экономических параметрах: экспорте и импорте, денежных перечислений и обороте предприятий.