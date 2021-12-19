Грузия за год увеличила добычу угля почти на 70%

БАКУ /Trend/ - Грузия в январе – сентябре 2021 года увеличила добычу угля на 68,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (65 800 тонн) – до 111 200 тонн.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Грузия в январе - сентябре сократила импорт угля на 1,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (205 400 тонн) - до 202 500 тонн.

Внутренние поставки угля в Грузии выросли на 11,5 процента по сравнению с январем - сентябрем 2020 года (264 700 тонн) – до 295 200 тонн.

Запасы угля в Грузии в январе 2021 года составили 6 700 тонн, в то время как в сентябре был зафиксирован их дефицит на уровне девяти тысяч тонн.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)