Должность министра здравоохранения Грузии займет Зураб Азарашвили

Зураб Азарашвили заменит Екатерину Тикарадзе на посту министра здравоохранения Грузии. Зураб Азарашвили был выдвинут на эту должность премьер-министром Ираклием Гарибашвили на брифинге перед началом сегодняшнего заседания правительства, передает Trend со ссылкой на 1TV.

«Как вы знаете, Екатерина Тикарадзе подала в отставку, и я хочу прежде всего поблагодарить ее за работу и пожелать успехов. Сегодня мы представляем нового министра здравоохранения Зураба Азарашвили. Он имеет степень магистра бизнес- администрирования, большой опыт финансового менеджмента. Сильный менеджер. Мы проверили и убедились в этом, когда я был министром обороны. Зураб Азарашвили тогда был главой компаний «Дельта» и «Тбилавиамшени». Под его непосредственным руководством был реализован ряд важных проектов, в том числе восстановление грузинской авиации. Также много других проектов, связанных с укреплением наших сил обороны и так далее.

Зураб Азарашвили — очень порядочный, образованный человек, вырос в семье врача. Он прекрасно знает, что стоит перед населением. Хочу пожелать Зуре успехов. У него пятеро детей, и я думаю, что он будет очень успешным министром.

Здесь я хотел бы отметить, насколько важно назначить такого опытного кадра министром в руководство таким огромным министерством в целом. Бюджет министерства составляет около шести миллиардов лари. Это почти треть от общего бюджета и, естественно, нам нужны были очень опытные кадры в этом направлении», — заявил Ираклий Гарибашвили.

Сам Зураб Азарашвили поблагодарил премьер-министра за оказанное доверие.

«Для меня большая ответственность — управлять министерством, полным серьезных вызовов. Но я уверен, что при вашей поддержке, поддержке команды правительства мы сможем добиться ощутимых и значительных успехов в краткосрочной перспективе», — заявил Зураб Азарашвили.

Зураб Азарашвили занимал должность заместителя министра обороны Грузии. До 2 февраля этого года он был генеральным директором Государственного военно-научно-технического центра «Дельта» министерства обороны Грузии. Также он занимал должность генерального директора ООО «Тбилавиамшени». Кроме того, он несколько лет работал в коммерческих структурах.

Напомним, Екатерина Тикарадзе объявила о своем решении сложить с себя полномочия министра здравоохранения 9 декабря.