Турпоток из Турции в Грузию за год вырос более чем на 80%

БАКУ /Trend/ - Число туристов из Турции, посетивших Грузию в ноябре 2021 года, составило 32 577. Этот показатель сократился на 20,2 процента по сравнению с октябрем нынешнего года (3 902), но вырос на 83,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (17 780). Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Национальной администрации туризма Грузии.

В январе – ноябре 2021 года число туристов из Турции, посетивших Грузию, сократилось на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (315 882) и на 72,7 процента - по сравнению с январем - ноябрем 2019 года (1,07 миллиона) - до 293 866.

Таким образом, в указанный период Турция заняла первое место в топ-10 стран по числу посетивших Грузию туристов.

По данным администрации, в целом число туристов в Грузии за 11 месяцев 2021 года сократилось на 1,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,69 миллиона) и на 80,8 процента - по сравнению с январем - ноябрем 2019 года (8,6 миллиона) - до 1,66 миллиона человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)