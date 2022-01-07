Грузия в разы увеличила импорт угля из Казахстана

Грузия 7 января 2022 12:02 (UTC+04:00)
Грузия в разы увеличила импорт угля из Казахстана
Грузия в разы увеличила импорт угля из Казахстана
Грузия в разы увеличила импорт угля из Казахстана
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