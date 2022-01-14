Внешнеторговый оборот Грузии вырос более чем на четверть
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Состоялись учебно-методические сборы кадровых составов объединений, соединений и воинских частей ВС Азербайджана (ФОТО)
МИД Турции распространил заявление в связи с 30-й годовщиной установления дипотношений с Азербайджаном
Более короткий маршрут между Азербайджаном и Турцией позволит быстрее достичь двустороннего товарооборота в $15 млрд
Президент Ильхам Алиев: За минувший период азербайджано-турецкие отношения прошли грандиозный путь развития
Стали известны детали строительства высокоскоростной железной дороги Анкара-Сивас в Турции (Эксклюзив)
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Реджепа Тайипа Эрдогана с 30-летием дипотношений между Азербайджаном и Турцией
Госведомства Азербайджана начали расследование по факту насилия над несовершеннолетним в детском саду
Глава МИД Азербайджана встретился с исполнительным директором Американского еврейского комитета (ФОТО)
Азербайджанские банки начали блокировать проведение платежей в адрес онлайн-букмекерских контор и казино
Освободив свои территории от оккупации, Азербайджан сформировал новые реалии на Южном Кавказе - Эрдоган
В Азербайджане обнаружены и переданы Армении останки еще одного армянского военнослужащего (Эксклюзив)