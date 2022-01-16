ВБ обнародовал прогноз по росту ВВП Грузии в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Рост ВВП Грузии в 2022 году прогнозируется на уровне 5,5 процента, говорится в отчете Всемирного банка (ВБ) "Глобальные экономические перспективы", сообщает Trend со ссылкой на ВБ.

Согласно отчету, в июне 2021 года прогноз по росту ВВП Грузии составлял 0,5 процента, а теперь банк повысил его на пять процентов.

ВВП Грузии в 2021 году составил 10,5 процента. В июне прошлого года этот показатель прогнозировался на уровне 4,5 процента, говорится в отчете.

В то же время прогноз по росту ВВП Грузии на 2023 год составляет 5 процентов, в то время как в июне прошлого года ВБ прогнозировал его нулевой рост.

"По прогнозам, темпы роста экономики Грузии снизятся в 2022-2023 годах на фоне ужесточения фискальной политики", - говорится в сообщении ВБ.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)