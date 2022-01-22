Грузия выразила готовность обсудить с Россией вопрос о возобновлении авиасообщения

"Приостановка прямых авиарейсов рейсов была решением российской стороны, если будет позитивный подход, несмотря на пандемию, мы можем обсудить вопрос на рабочем уровне и предпринять конкретные шаги", - заявил спецпредставитель премьер-министра по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе, передает Trend со ссылкой на 1TV.ge.

Он отметил, что позиция грузинской стороны заключается в том, что если российская сторона готова, имеет желание и волю возобновить авиарейсы, этому ничего не мешает, потому что мы были готовы с самого начала и готовы и сейчас возобновить прямое авиасообщение.

"Приостановка прямых рейсов была решением российской стороны. Так что, этот вопрос решать им, если будет позитивный подход, несмотря на пандемию, мы можем обсудить вопрос на рабочем уровне и предпринять конкретные шаги по возобновлению полетов, как только пандемия позволит нам исправить ситуацию", - подчеркнул Зураб Абашидзе.