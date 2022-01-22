Грузия выразила готовность обсудить с Россией вопрос о возобновлении авиасообщения

Грузия 22 января 2022 03:16 (UTC+04:00)
Грузия выразила готовность обсудить с Россией вопрос о возобновлении авиасообщения

"Приостановка прямых авиарейсов рейсов была решением российской стороны, если будет позитивный подход, несмотря на пандемию, мы можем обсудить вопрос на рабочем уровне и предпринять конкретные шаги", - заявил спецпредставитель премьер-министра по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе, передает Trend со ссылкой на 1TV.ge.

Он отметил, что позиция грузинской стороны заключается в том, что если российская сторона готова, имеет желание и волю возобновить авиарейсы, этому ничего не мешает, потому что мы были готовы с самого начала и готовы и сейчас возобновить прямое авиасообщение.

"Приостановка прямых рейсов была решением российской стороны. Так что, этот вопрос решать им, если будет позитивный подход, несмотря на пандемию, мы можем обсудить вопрос на рабочем уровне и предпринять конкретные шаги по возобновлению полетов, как только пандемия позволит нам исправить ситуацию", - подчеркнул Зураб Абашидзе.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Азербайджанская нефть подешевела
Азербайджанская нефть подешевела
Грузия назвала основных экспортеров нефти в страну
Грузия назвала основных экспортеров нефти в страну
На структуре «Айпара» в азербайджанском секторе Каспия высокая вероятность наличия нефтегазовых запасов
На структуре «Айпара» в азербайджанском секторе Каспия высокая вероятность наличия нефтегазовых запасов
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Турция стала ведущим торговым партнером Грузии в 2021 г. Грузия 09:59
Скончался латвийский актер Арнис Лицитис Социум 09:53
Казахстанская нефтегазовая компания закупит гелий Тендеры 09:51
Кяльбаджар среди освобожденных территорий Азербайджана наиболее подходит для зимнего туризма - Агентство Экономика 09:50
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3 США 09:40
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 09:27
Японские сейсмологи предупредили о возможных новых сильных землетрясениях в ближайшие дни Другие страны 08:56
Курс биткоина рухнул до пятимесячного минимума В мире 08:27
Польша и Грузия проведут заседание Совместной межправительственной комиссии – министерство Грузия 08:00
В Бразилии разрешили доставку с помощью беспилотников Другие страны 07:28
Глава Минобороны Турции проинспектировал части на границе с Сирией и Ираком Турция 06:55
Арнольд Шварценеггер устроил страшное ДТП в Лос-Анджелесе США 06:22
Карнавалы в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу перенесли на апрель В мире 05:58
При перестрелке в отеле в Мексике погибли двое граждан Канады В мире 05:26
Бельгия смягчит ограничения против коронавируса Европа 04:57
Старейшая жительница США умерла в возрасте 115 лет США 04:24
Медики назвали витамин, нехватка которого приводит к деменции В мире 03:50
Грузия выразила готовность обсудить с Россией вопрос о возобновлении авиасообщения Грузия 03:16
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 340 млн В мире 02:44
НАТО начинает учения в Средиземном море с участием авианосца США В мире 02:11
В Йемене десятки человек погибли из-за авиаудара аравийской коалиции Арабские страны 01:36
Бесподобный хингял и сюрприз от поклонницы… – чем еще запомнился турецким звездам визит в Баку (ФОТО) Культура 01:01
Генсек ООН назвал ситуацию в мире более опасной, чем в холодную войну В мире 00:29
Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном значительно возрос Узбекистан 00:01
Американская ракета Atlas V вывела на орбиту разведывательные спутники Пентагона США 21 января 23:44
Удивительный дом в Ичери шехер, который создал Мир-Теймур Мамедов. Посвящается юбилею Мастера! (ФОТО) Интервью 21 января 23:27
Товарооборот между Туркменистаном и Беларусью снизился Бизнес 21 января 23:10
Грузия назвала основных экспортеров нефти в страну Грузия 21 января 23:03
Азербайджан уделяет приоритетное внимание формированию продовольственной безопасности за счет местного производства Экономика 21 января 22:42
Улучшается обеспечение подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 21 января 22:20
Карантинные меры усилили в Нур-Султане Казахстан 21 января 21:53
Чешское агентство развития планирует реализацию в 2022 г. новых проектов в Грузии Грузия 21 января 21:33
Турецкие звезды Хазал Кая, Селин Шекерджи и Энис Арыкан вызвали восторг и ликование бакинских поклонников (ФОТО) Культура 21 января 21:19
На структуре «Айпара» в азербайджанском секторе Каспия высокая вероятность наличия нефтегазовых запасов Энергетика 21 января 20:44
В Узбекистане названы регионы-лидеры по освоению инвестиций в основной капитал Узбекистан 21 января 20:08
В Азербайджане состоится аукцион по размещению облигаций ЗАО «Ferrum Kapital» Экономика 21 января 20:01
Названы крупнейшие торговые партнеры Грузии по экспорту Грузия 21 января 19:57
Товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном значительно возрос Бизнес 21 января 19:41
Азербайджанский врач о возможных сроках спада заболеваемости штаммом "омикрон" COVID-19 Общество 21 января 19:37
В мире есть голос мой – проект в Узбекистане о творчестве азербайджанского писателя Азизы Джафарзаде Культура 21 января 19:11
В Азербайджане увеличилось количество обращений в больницы по ОМС Общество 21 января 18:54
В ARTIM состоялась премьера необычного спектакля "Попутчик по дороге в ад" в различных языковых вариациях (ВИДЕО, ФОТО) Культура 21 января 18:53
Одна из бакинских школ переходит на дистанционное обучение Общество 21 января 18:28
В Азербайджане ужесточается наказание за насилие на бытовой почве Общество 21 января 18:18
В Азербайджане состоится экзамен по приему на госслужбу Общество 21 января 18:09
Один из древнейших духовых музыкальных инструментов - концерт в Филармонии Культура 21 января 18:04
Туркменский госконцерн объявил тендер на закупку химпродукции Тендеры 21 января 18:01
Названы крупнейшие торговые партнеры Узбекистана в 2021 г. Узбекистан 21 января 18:00
Обладательница титула "Вице-мисс мира" в Баку отмечена международной наградой "Жизнь без рака" (ФОТО) Звёздный мир 21 января 17:59
Объем потребительского рынка Азербайджана возрос - министр Экономика 21 января 17:54
Возбуждены уголовные дела по факту незаконной вырубки деревьев в ряде районов Азербайджана Общество 21 января 17:49
Эрдоган не исключает возможности встречи с Путиным по Украине Политика 21 января 17:48
Меры по реформированию деятельности Фонда «Самрук-Казына» разрабатывают в Казахстане Казахстан 21 января 17:44
Визовый режим между Азербайджаном и Сербией отменяется Политика 21 января 17:28
Бакинский суд вынес решение в отношении лиц, повредивших памятник Тагиеву Общество 21 января 17:22
Правительство берет курс на субсидирование производства, а не импорта - Кабмин Азербайджана Экономика 21 января 17:21
Центробанк Азербайджана реализовал на валютном аукционе почти $100 млн Финансы 21 января 17:08
Туркменский завод назвал показатели производства Бизнес 21 января 17:07
Прибыль азербайджанского Xalq Bank выросла по итогам 2021 г. Финансы 21 января 17:04
Азербайджан - одна из стран мира с лучшими условиями для тренировок – австралийская гимнастка Общество 21 января 17:03
Казахстанская нефтегазовая компания закупит частотные преобразователи Тендеры 21 января 16:55
Число преступлений в ВС Азербайджана снизилось в 2021 г. - военный прокурор Общество 21 января 16:54
В Азербайджане выявлены еще 1 068 cлучаев заражения коронавирусом, вылечился 551 человек Общество 21 января 16:49
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 21 января 16:45
Airbus аннулировал контракт на 50 самолетов A321neo для Qatar Airways Европа 21 января 16:44
В ЕС могут обсудить вопрос обязательной вакцинации от коронавируса Европа 21 января 16:43
Органы военной прокуратуры Азербайджана применили акт об амнистии в отношении 73 лиц Политика 21 января 16:40
При крушении судна у берегов Туниса погибли 11 человек Другие страны 21 января 16:40
В 2021 г. раскрыто 99% преступлений, совершенных в ВС Азербайджана - военный прокурор Общество 21 января 16:35
Цифровой банк Leobank, прошёл отметку в 100 000 клиентов Экономика 21 января 16:34
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро повысились Израиль 21 января 16:18
В Узбекистане вырос уровень освоения инвестиций в основной капитал Узбекистан 21 января 16:18
Названы сферы-лидеры по темпам роста налоговых поступлений в ненефтяном секторе Азербайджана в 2021 г. Финансы 21 января 16:07
Глобальный инфляционный кризис углубляется: что предпримет Азербайджан? Экономика 21 января 15:58
Эльдар Гасанов приговорен к 10 годам лишения свободы Политика 21 января 15:50
В Азербайджане проводятся учебные сборы военнообязанных (ФОТО/ВИДЕО) Политика 21 января 15:46
На границе Мьянмы и Индии произошло землетрясение магнитудой 5,4 Другие страны 21 января 15:42
Продолжаются поиски военнослужащих, пропавших без вести в ходе боевых операций - Военный прокурор Азербайджана Общество 21 января 15:40
Казахстанское АО закупит гидравлический пресс Тендеры 21 января 15:28
НПЗ STAR расширяет список перерабатываемых сортов нефти Энергетика 21 января 15:25
В Азербайджане приступила к деятельности рабочая группа по подготовке мер по борьбе с инфляцией Экономика 21 января 15:22
Урожай твердой пшеницы в России к 2025 году может вырасти в 2,4 раза Россия 21 января 15:09
SOCAR Turkey работает над расширением производственной мощности НПЗ STAR Энергетика 21 января 15:06
В Азербайджане в 2021 г. выявлены недоплаты в пенсиях 18 тыс. человек - Госфонд соцзащиты Экономика 21 января 15:01
Халг Банк подвел итоги 2021 года Экономика 21 января 14:56
Казахстан будет неукоснительно исполнять все инвестиционные обязательства - Токаев Бизнес 21 января 14:53
В Азербайджане упрощены условия для назначения страховой выплаты по безработице Экономика 21 января 14:47
Рост влияния ограниченных элитных групп стал серьезной угрозой безопасности - Токаев Казахстан 21 января 14:37
Казахстану нужна новая налоговая политика - Токаев Казахстан 21 января 14:35
Названы цели визита советника Кабинета президента Франции и спецпредставителя ЕС на Южный Кавказ (Эксклюзив) Политика 21 января 14:31
Завтра в Баку будет до 7 градусов тепла Общество 21 января 14:26
Кремль надеется, что ВОЗ в обозримой перспективе одобрит вакцину "Спутник V" Россия 21 января 14:07
В России выявили 49 513 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 21 января 13:57
SOCAR Turkey о реализации проекта строительства второго нефтехимического завода Энергетика 21 января 13:55
Нужна жесткая политика по демонополизации экономики Казахстана – Токаев Казахстан 21 января 13:54
При поддержке Nar создана самая крупная Азербайджаноязычная аудио библиотека ИКТ 21 января 13:52
В Азербайджане запущен сайт для регулярных поездок на освобожденные территории Общество 21 января 13:51
Азербайджан вступил в новый этап стратегического развития - Саадат Юсифова Политика 21 января 13:48
В Казахстане создадут вторичный рынок покупки и продаж стрессовых активов Казахстан 21 января 13:40
В Казахстане при реализации механизма ГЧП необоснованно предоставляются сверхльготы – президент Казахстан 21 января 13:40
Все новости