Азербайджан и Грузия играют ключевую роль в рамках проекта “Один пояс, один путь” - глава СИЗ Hualing (Интервью) (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Грузия играют ключевую роль в рамках проекта "Один пояс, один путь".

Об этом в интервью Trend сказал генеральный директор свободной индустриальной зоны (СИЗ) Hualing в Грузии Сосо Нибладзе.

Несмотря на глобальные проблемы, связанные с пандемией коронавируса, в 2021 году СИЗ смогла привлечь солидные инвестиции, отметил гендиректор.

По словам Нибладзе, в прошлом году в СИЗ прошли регистрацию 25 новых компаний.

Одной из наиболее важных инициатив 2021 года стал проект по переработке древесины и производству мебели, разработанный совместно с инвесторами из Канады и Китая. Проект предусматривает производство продукции в СИЗ и ее дальнейший экспорт, сказал он.

Как отметил глава СИЗ, первоначальный бюджет проекта составил 1,5 миллиона долларов, и в целом планируется довести инвестиции в него до семи миллионов долларов.

Также в скором времени китайская компания начнет производство на территории СИЗ Hualing ферросплавов и силикатных материалов (металлов) с последующим экспортом. Строительство в рамках проекта уже завершено. Общий объем инвестиций составил пять миллионов долларов, и они будут расти, отметил Нибладзе.

По его словам, в прошлом году в СИЗ также началось производство вторичного пластиката. Инвестиции в данный проект составили около двух миллионов долларов. Произведенная продукция будет направляться на экспорт, сказал гендиректор.

Нибладзе отметил, что самые активные переговоры руководство СИЗ Hualing ведет с производителями в сфере легкой промышленности.

По словам главы СИЗ, одним из таких проектов является немецкий проект по производству и экспорту текстильной продукции. Переговоры по подписанию контракта находятся на финальной стадии.

Он также сообщил, что в реализации этого проекта, суммарные инвестиции в который составили около трех миллионов евро, будут задействованы две тысячи человек.

Кроме того, Нибладзе отметил проект в области "зеленой" энергетики, который функционирует уже около трех лет.

Проект по производству солнечных панелей является одним из самых главных в СИЗ, а также самым большим в этой сфере на Европейском континенте. Суммарные инвестиции в него составили 10 миллионов долларов, сказал гендиректор.

По его словам, в 2022 году этот проект должен стать крупнейшим грузинским экспортером в Северную Америку.

Он также сообщил, что большая часть из почти 90 резидентов СИЗ являются торговыми компаниями, около 20-25 процентов из них - это производственные компании, и еще пять компаний работают в сфере обслуживания.

В нынешнем году руководство свободной индустриальной зоны Hualing также намерено подписать соглашение с правительством Грузии об увеличении территории СИЗ, сказал гендиректор.

По словам Нибладзе, это соглашение будет подписано в ближайшие два - три месяца и позволит СИЗ увеличить площадь своей территории до 58 гектаров. На сегодняшний день площадь свободной индустриальной зоны составляет 36 гектаров.

Нибладзе отметил, что в перспективе СИЗ планирует расширить свою территорию до 200 гектаров.

По словам гендиректора, главными экспортными направлениями для СИЗ Hualing являются, прежде всего, страны Южного Кавказа и Центральной Азии, ЕС, а также Северная Америка, в том числе Мексика.

СИЗ Hualing также тесно сотрудничает с инвесторами из Азербайджана, отметил Нибладзе.

"В рамках бизнес - форума Азербайджан-Турция-Грузия многие азербайджанские компании проявили интерес к сотрудничеству с СИЗ Hualing. Проводились встречи и переговоры. В основном интерес к сотрудничеству с СИЗ проявили азербайджанские компании, задействованные в сферах фармацевтики, производства и строительства", - сказал он.

"Проблемы в глобальной логистике вряд ли решатся в ближайшее время и, безусловно, повлияют на наши экспортные возможности. При этом мы ожидаем большого спроса на экспорт в региональные страны", - отметил гендиректор СИЗ.

Отвечая на вопрос о значимости Грузии и Азербайджана в рамках китайского проекта "Один пояс - один путь", Нибладзе отметил, что две страны играют ключевую роль в рамках этого проекта.

По его мнению, такие платформы, как свободные индустриальные зоны, не менее важны, когда речь идет о проектах, связанных с товарооборотом.

Отметим, что СИЗ Hualing в Грузии была построена Hualing Group на китайские инвестиции и начала функционировать в 2015 году.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)