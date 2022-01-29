В минсельхозе Грузии рассказали о сотрудничестве с международными организациями в 2022 г.
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Определились победители Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке – церемония награждения (ФОТО)
Очень рад, что занял I место на Первенстве Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке – юный азербайджанский гимнаст
Церемония награждения победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)
Дан старт 6-му Первенству Азербайджана и Чемпионату Баку по прыжкам на батуте и 18-му Первенству Азербайджана и Чемпионату Баку по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
Жители поселка Бина выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за создание Учебного и сервисного комплекса (ФОТО/ВИДЕО)
Большая часть выданных Фондом развития предпринимательства Азербайджана льготных кредитов пришлась на агросектор