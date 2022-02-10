Нацбанк Грузии и США обсудили перспективы стратегического партнерства

БАКУ /Trend/ - Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе и чрезвычайный и полномочный посол США в Тбилиси Келли Дегнан обсудили нынешние экономические проблемы в Грузии, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу нацбанка.

По данным регулятора, стороны обсудили глобальные экономические факторы, риски, ситуацию на международных и местных рынках.

Гвенетадзе проинформировал посла о текущей экономической ситуации в Грузии, основных вызовах и угрозах, связанных с пандемией COVID-19.

По его словам, рост цен на сырьевые товары, а также высокий уровень инфляции затронули большинство развивающихся стран, в том числе Грузию.

На встрече было отмечено, что МВФ и ВБ в своих последних отчетах высоко оценили вклад эффективных реформ Национального банка в поддержание финансовой стабильности в Грузии в период пандемии.

Также была обсуждена важность стратегического партнерства между Грузией и США, перспективы дальнейшего углубления сотрудничества.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)