БАКУ /Trend/ - Грузия и Великобритания обсудили сотрудничество в области обороны и безопасности, сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу парламента Грузии.

Этот вопрос обсуждался на встрече спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили с председателем Комитета по обороне Палаты общин Великобритании Тобиасом Эллвудом и членами Комитета.

Стороны отметили успешное сотрудничество между министерствами обороны двух стран.

Папуашвили сказал, что консультанты, направленные министерством обороны Великобритании, вносят значительный вклад в улучшение деятельности министерства обороны Грузии.

Он подчеркнул участие Великобритании в развитии потенциала Грузии в области кибербезопасности, а именно в разработке национальной стратегии кибербезопасности.

Стороны также оценили прогресс Грузии на пути евроатлантической интеграции и проведенные реформы.

(Автор: Марьяна Ахмедова)